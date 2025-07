Births: July 9, 2025

Published 6:00 am Wednesday, July 9, 2025

CHI St. Anthony Hospital, Pendleton

July 1, 2025

LINDSEY — Brandie Paige Brooks and Logan Timothy Lindsey, of Pendleton; a boy, Ryker John-Allen Lindsey.

July 4, 2025

SIMMONS — Angeline Magers and Hayden Thornburg-Simmons, of Pendleton; a boy, Amari Watenda Simmons.

STEWART — Kendall Louise Stewart and Erik Tristen Stewart, of Pendleton; a boy, Hunter Lee Stewart.

July 5, 2025

NAVARETTE OROZCO — Jasmine Orozco-Rodriguez and Robert Navarrete Ramirez, of Hermiston; a girl, Eliana Navarrete Orozco.

RAND — Ki-Lin Dennett and Darrel Rand, of Helix; a girl, Brynnlee Ray Rand.

Grande Ronde Hospital, La Grande

July 2, 2025

WEAVER — Debbie Weaver and Marcus Weaver, of Long Creek; a girl, Megan Adelle Weaver.

July 3, 2025

SANDOVAL — Montana Skye Sandoval and Kyle Ray Sandoval, of La Grande; a girl, Stella Rayne Sandoval.

July 4, 2025

RUDA — Megan Cherie Ruda and Jake Ray Ruda, of Haines; a girl, Ziv Jade Ruda.